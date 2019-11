Calciomercato Seconda Categoria. Stefano Mangione firma per il FCD Santo Stefano: "La soluzione migliore per me. Il Taggia? Alcuni giocatori di esperienza fanno la differenza"

Il FCD Santo Stefano vuole iniziare ad ingranare la marcia nel campionato di Seconda Categoria con continuità dopo un inizio di stagione difficile.

A rinforzare la rosa a disposizione di mister Litardi, dopo gli arrivi di Claudio Panizzi, Stefano Panizzi e Davide Rovella è arrivato il quotato ed esperto difensore Stefano Mangione: al nostro quotidiano online, l'ex Argentina e Taggia, ha esternato la sua soddisfazione tornando anche sul suo passato giallorosso.

Stefano, cosa ti ha convinto a scegliere il FCD Santo Stefano? "Per motivi di lavoro non ho tanto tempo per allenarmi e il Santo Stefano era la soluzione migliore. Tornare a giocare con Rovella e Stefano Panizzi ha contato molto".

Dove può arrivare secondo te nell'arco di due stagioni questa squadra? "Non ho ancora conosciuto il gruppo, ma penso che puntare ai playoff quest'anno non sia impossibile. E la Prima Categoria in due stagioni neanche".

Quale obiettivo stagionale ti sei fissato? "Far subìre meno goal alla squadra e tornare a giocare con continuità".

Capitolo Taggia: ti aspettavi un avvio così importante quest'anno in Promozione dei giallorossi? "Certo, alcuni giocatori sono di categoria superiore e fanno la differenza".