Il calciomercato è alle porte e in casa Sanremese si cominciano a studiare varie soluzioni sia in entrata che in uscita, per regalare il giusto tassello a mister Nicola Ascoli.

In entrata, secondo le ultime indiscrezioni, è in arrivo il gradito ritorno di Giorgio Gagliardi con il centrocampista offensivo che è in uscita dal Vado.

Sul fronte partenza in casa biancoazzurra possibile quella di Domenico Vitiello che fin qua ha trovato poco spazio: sull'attaccante c'è il Seravezza Pozzi.