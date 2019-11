Tennis. Coppa Davis 2020, l'Italia torna in campo nel turno preliminare contro la Corea del Sud a marzo

La prima sfida in azzurro di Fabio Fognini e compagni nel 2020 in Coppa Davis sarà il match interno contro la Corea del Sud, i prossimi 6 e 7 marzo.

Un avversario sulla carta abbordabile per l'Italia che dovrà superare il turno preliminare. Dopo la delusione della fase finale di Madrid, gli azzurri ci riprovano per essere ancora protagonisti.

Il precedente a Sanremo. Il match tra Italia e Corea del Sud di Davis Cup, riporta indietro alla memoria. Era il lontano 1981, quando sulla terra rossa di Sanremo, gli azzurri Barazzutti, Panatta, Bettolucci e Ocleppo superarono per 4-1 gli asiatici, per non retrocedere dal World Group.