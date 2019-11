Pallacanestro: sconfitta esterna per il Bvc Sanremo a Pegli nel campionato ligure di Promozione

Pegli-Bvc Sanremo 77-61

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 10, Deda 12, Tacconi Daniele, Riceputi 7, Gandolfi 6, Trivieri 12, Markishiq 14, Ferraro. Coach: Simone Sandel.

Nulla da fare per il giovane Bvc Sanremo nella trasferta con il coriaceo Pegli, nel campionato di Promozione. Dopo i primi due periodi giocati alla pari, il team matuziano ha avuto un calo nel terzo tempo, solo in parte compensato da un buon finale. Per il Bvc, che deve recuperare una partita, si tratta della seconda sconfitta su quattro incontri disputati.

Il coach Simone Sandel: “Siamo crescendo, ma abbiamo ancora dei momenti in cui giochiamo con poca concentrazione. In ogni caso penso positivo, siamo competitivi con un giusto mix di giocatori Under 18 e veterani. Dobbiamo però riuscire a mantenerci costanti per tutti i 40 minuti”.