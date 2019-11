Calcio, Eccellenza. Imperia, mister Alessandro Lupo saluta Guarco: "Un grande professionista, perdiamo un giocatore importante"

In casa Imperia il mercato di riparazione vedrà sicuramente una grande perdita, visto che un bi è pronto a lasciare il 'Ciccione'.

Stiamo parlando del quotato difensore centrale Simone Guarco, ormai sulla via di Vado come confermato al nostro quotidiano online da mister Alessandro Lupo: "Volevo ringraziarlo pubblicamente - ha sottolineato il tecnico - è stato un piacere lavorare con lui, ha fatto una scelta di vita e lo rispetto, ma spero in futuro di poter lavorarci ancora insieme. Un grande professionista e per noi una perdita importante".

Sulla questione entrate il tecnico è schietto: "Di sicuro qualcosa cerchiamo, avrò a breve una riunione con la società. Ma ad oggi non c'è nulla con nessun calciatore e questa è una cosa che vorrei sottolineare".

Possibile che dalla rosa neroazzurra esca anche l'attaccante Boggian.