Calcio. Ospedaletti, quattro giovani orange convocati in Rappresentativa Regionale Juniores

Il lavoro dell'Ospedaletti per la crescita umana e sportiva dei calciatori del futuro inizia a raccogliere i primi meritati frutti.

Sono ben quattro i giovani orange convocati dalla Rappresentativa Regionale Juniores Under 19: Simone Facente (2001), Simone Cambiaso (2002), Valentino Cassini (2002) e Giacomo Latella (2002).

Quattro under che sono anche colonne della prima squadra nella prima storica partecipazione dell'Ospedaletti in Eccellenza. Una sfida avvincente che la società sta affrontando senza mai perdere di vista l'obiettivo di schierare in campo un gran numero di giovani.

Per loro la convocazione è fissata per le 14.30 di giovedì al campo 'De Vincenzi' di Pietra Ligure per una seduta di allenamento.