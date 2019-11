Calcio, Prima Categoria. Caos Carlin's Boys, il comunicato dei giocatori: "Ecco perchè non ci siamo presentati ad Andora"

Dopo quanto accaduto questa sera, con la mancata presenza ad Andora per il recupero del campionato di Prima Categoria, i giocatori della Carlin's Boys hanno mandato un comunicato alla nostra redazione:

"Non ci siamo presentati ad Andora, per il recupero di campionato, in quanto in totale contrasto con la guida tecnica e la società.

La situazione è assurda, pare sia stato deciso di rinunciare a 20 ragazzi piuttosto che chiedere un passo indietro ad una persona, ovvero l'allenatore!

Inoltre la società sapeva della nostra assenza già da lunedì sera e aveva tutto il tempo per rinviarla!"