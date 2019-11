Clamoroso quello accaduto questa sera al campo sportivo 'Polo' di Andora.

Alle 20.45 era in programma il fischio d'inizio tra io padroni di casa dell'Area Calcio Andora e la Carlin's Boys per il recupero del campionato di Prima Categoria, ma i neroazzurri incredibilmente non si sono presentati per disputare il match!

Secondo le ultime indiscrezioni è possibile un contrasto tra squadra e società.