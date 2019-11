Calciomercato. Quando il ritorno è di moda: Trotti, Gagliardi e ora tocca a Daddi?

Pietro Daddi festeggia un gol con la maglia dell'Imperia: lo rivedremo presto in queste vesti?

C'è fino a questo momento una particolarità del calciomercato di riparazioni per le squadre dilettantistiche della nostra provincia: il ritorno a casa.

Cristian Trotti. La scorsa settimana il primo ritorno è stato in casa Ventimiglia, quando è stato ufficializzato al Ventimiglia l'attaccante Cristian Trotti. La punta torna a vestire il granata dopo due stagioni vissute non a grandi livelli con Alassio FC e Ospedaletti.

Giorgio Gagliardi. Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità per la Sanremese del primo rinforzo dicembrino. Si tratta del ritorno anche in questo caso di Giorgio Gagliardi, il centrocampista offensivo che torna a vestire il biancoazzurro a pochi mesi dalla sua separazione per andare al Vado.

Pietro Daddi. Ma il terzo ritorno (manca ancora l'ufficialità) potrebbe essere quello di bomber Pietro Daddi, che dopo un lungo girovagare tra Loanesi, Ventimiglia e Ceriale è pronto a riabbracciare la sua Imperia.

E se non c'è due senza tre... Imperia può sognare.