Motori. Il campione mondiale Davide Soreca ospite al Liceo Scientifico Sportivo del Colombo ad Arma di Taggia

Davide Soreca (di Bordighera, classe 1995), motociclista e già campione del mondo di enduro, ha incontrato i ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo, presso la sede di Arma di Taggia dell'Istituto Colombo.

Si è trattato di un incontro molto interessante, considerato che Davide è stato per cinque anni allievo dello stesso Istituto, avendo frequentato il corso della cosiddetta ragioneria sportiva. Soreca ha parlato dei sui brillanti risultati e di come sia riuscito, a suo tempo, a conciliare i suoi allenamenti e gli impegni agonistici con lo studio. Il classe 1995 non è il solo campione ad altissimi livelli ad aver frequentato questa scuola: altri campioni, tra cui molte medaglie olimpioniche, gli fanno compagnia.

Così la prof.ssa Luciana Biamonti, organizzatrice dell’evento: "Davide è davvero un ragazzo in gamba ed è stato anche un ottimo studente, dimostrando che è sempre possibile conciliare lo sport ad alti livelli con gli impegni scolastici, all'interno di una scuola specializzata proprio su queste esigenze. Come liceo scientifico sportivo e come ragioneria sportiva cerchiamo di ascoltare le esigenze dei ragazzi che praticano sport, o sono interessati a questo settore, e mettiamo in atto pratiche utili per loro".