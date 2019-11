Pallanuoto femminile. Fantastico trionfo per l'Ekipe Orizzonte Catania: le imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo portano a casa la Supercoppa Europea

Ekipe Orizzonte Catania in festa (foto tratta da cataniatoday.it)

Un altro trionfo per l'Ekipe Orizzonte Catania delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo, che dopo una partita giocata in maniera importante mettono in bacheca e conquistano la Supercoppa Europea.

Il portiere e l'attaccante mancina, ex della Rari Nantes Imperia scudettata, superano le spagnole del Sabadell per 11-13.

Nel match contro le spagnole decisive sono le parate della Gorlero, che protegge bene le etnee e lascia il segno anche la Emmolo andato in rete: una serata da sogno per le due atlete di spicco della nostra provincia sportiva.