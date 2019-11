Canottaggio. Canottieri Santo Stefano al Mare, Alice Ramella brilla ai Campionati Italiani di Fondo conquistando l'argento

Si sono svolti domenica scorsa a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, i Campionati Italiani di canottaggio di fondo, sulla distanza dei 6 chilometri, ultimo atto della stagione agonistica nazionale 2019 per la Canottieri Santo Stefano al Mare.

Ancora una grande prestazione per Alice Ramella, che ha conquistato il secondo posto nella categoria del singolo Junior femminile, con una bellissima e tiratissima gara.

Con questo podio la Ramella ha così messo l'ultimo tassello di una stagione da incorniciare, che l’ha vista protagonista in Italia, ma anche e soprattutto in azzurro a livello internazionale, con l’argento conquistato agli europei in Germania ed il sesto posto ai Mondiali a Tokyo. Il valore dei risultati ottenuti nel corso della stagione è ancor più amplificato dal fatto che Alice era al primo anno della sua categoria; i miglioramenti ottenuti e l’esperienza acquisita fanno ben sperare per la stagione agonistica 2020.

Ultimo appuntamento della stagione per il sodalizio sanstevese il Challenge Albert II di Coastal rowing, che si disputerà nel prossimo week end nella vicina Monaco, dove andrà in acqua una sorta di rivincita della finale Mondiale di Hong Kong tra il 4 di coppia campione in carica con a bordo Federico Garibaldi e buona parte degli altri equipaggi medagliati meno di un mese fa in Cina.