Calcio. Dianese&Golfo, grande successo per il primo incontro di formazione con scuole calcio Elite

Si è svolto ieri in casa Dianese&Golfo il primo dei 5 incontri di formazione previsti per le scuole calcio d Elite. Tema dell incontro "La Famiglia, la Scuola e la Federazione, un circolo virtuoso" relatore prof Alessandro Cassini Responsabile Attività di Base SGS Provinciale.

Graditi ospiti Marco Dessi, Enrico Pira e la dottoressa Katia Iannucci, rispettivamente responsabile tecnico, organizzativo e psicologa del centro federale di Alassio. Piena soddisfazione del presidente della Dianese&Golfo Luca, Spandre e del responsabile tecnico Decesari Umberto per l ottima riuscita dell evento che ringraziano la FIGC e il Centro Federale per la disponibilità e professionalità dimostrata e tutti i genitori accorsi numerosissimi all incontro.

Il prossimo appuntamento si svolgerà sempre nella sede della Dianese&Golfo giovedì 5 dicembre alle 20,30 con relatore Walter Noris responsabile attività di base regionale, titolo della serata sarà "L Oratorio Modulato".