Calcio, Eccellenza. Imperia, esame Cairese da superare. Capitan Ambrosini non si fida: "Partita non semplice, gialloblu difficili da affrontare in casa loro"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... CAIRESE-IMPERIA

Grande sfida quella di sabato pomeriggio, nell'anticipo della giornata numero 12 del campionato di Eccellenza, tra Cairese e Imperia.

Dopo lo stop forzato della stop della settimana scorsa, causa maltempo, gialloblu e neroazzurri si affrontano divise da 8 punti in classifica. Alla vigilia in casa Imperia è capitan Alessandro Ambrosini ad analizzare il match:

"Non sarà una partita semplice - ha dichiarato il capitano dell'Imperia - è una squadra molto difficile da affrontare specialmente in casa loro dove è riuscita a fermare diverse squadre d'alta classifica come Albenga con cui ha pareggiato, e il Sestri Levante, dove è riuscita a conquistare i tre punti".

Questi i convocati di mister Alessandro Lupo in vista della trasferta sul campo della Cairese:

PORTIERI: Trucco, Meda

DIFENSORI: Fazio, Virga, Guarco, Padoan, L. Carletti, Ambrosini

CENTROCAMPISTI: Risso, Sancinito, Martelli, Pellegrino, Giglio, Manitto, Salmaso

ATTACCANTI: Nastasi, Capra, Sassari, Minaso, M. Carletti