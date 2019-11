Calcio Serie D. Savona-Sanremese, quante battaglie! Dalle prodezze di Codice e Bifini al Simone Lupo show nel recupero: che sfide al 'Bacigalupo'

Domenica il campionato di Serie D offre un match non come gli altri, visto che si scontrano Savona e Sanremese: analizziamo i derby più intensi e significativi giocati al 'Bacigalupo' degli ultimi 13 anni.

1996/1997: Savona-Sanremese 2-0. Partiamo la nostra carrellata dei ricordi nel lontano 1996/1997 in Serie D, dove la Sanremese di Calabria, Zaniolo e compagni subì un 2-0 proprio al Bacigalupo: decise una grande prestazione di Francesco Codice, l'attaccante che poi passò la stagione dopo al 'Comunale'.

1997/1998: Savona-Sanremese 0-1. Nel marzo del 1998 è una magia di Alessio Bifini a regalare, ad una Sanremese prima in classifica da molto tempo, il mattone più importante per festeggiare poi il ritorno nei professionisti (decisiva Sanremese-Valenzana 2-0): in quella stagione i biancoblu retrocedettero in Eccellenza.

2001/2002: Savona-Sanremese 2-1. E chi non si ricorda il derby davanti a 3.000 spettatori del settembre 2001? La Sanremese di Cichero dovette cedere in pieno recupero al Savona dopo essere andata in vantaggio con Iannolo: Aloe pareggiò, un giovane Lupo la risolse. A fine stagione biancoblu promossi dopo lo spareggio con l'Ivrea.

I giorni nostri. Nelle ultime tre stagioni Savona e Sanremese sono state protagoniste di derby entusiasmanti. Nella stagione 2016/2017 i matuziani, dopo il ritorno in Serie D, pareggiano un match pieno di emozioni per 2-2 (reti di Nappello, Scalzi, Murano e Gaeta) in terra savonese: a fine stagioni striscioni terzi e matuziani fuori dai playoff.

La stagione 2017/2018 che vede l'exploit dell'Albissola, vede una Sanremese protagonista ma cadere al 'Bacigalupo' nella prima partita della gestione Lupo dopo le dimissioni di Costantino: i biancoblu chiudono 2-1.

Nella scorsa stagione la Sanremese pareggia per 2-2 contro un bel Savona con un Molino grande protagonista. La stagione vide la netta supremazia del Lecco.