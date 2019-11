L'Imperia per sostituire Guarco, in partenza verso il Vado, sta pensando seriamente ad un elemento importante per la categoria.

Secondo le ultime indiscrezioni i neroazurri stanno valutando la possibilità di arrivare al difensore centrale Mariano Rudi, classe 1990 della Genova Calcio.

Sul giocatore però ci sarebbe anche il Finale.