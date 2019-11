Calcio, Eccellenza, 12a giornata. Imperia, obiettivo ripartenza: ma c'è l'insidiosa Cairese da superare (ore 15)

L'Imperia ha una grande occasione nell'anticipo della giornata numero 12 del campionato di Eccellenza.

I neroazzurri oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15.00) saranno di scena allo stadio 'Brin' contro la temibile Cairese. Un match ma non sottovalutare per i neroazzurri di mister Lupo che affronteranno in trasferta una squadra che tra le mura amiche è riuscita a fermare anche Albenga e Sestri Levante.

Con il mercato che ormai incombe (Guarco e Boggian in uscita, possibili due entrate) Lupo ha la testa solo a questa partita, cruciale per mantenere la vetta solitaria della classifica con i tre punti. In terra valbormidese l'allenatore potrebbe schierare questo undici iniziale nel consueto 4-3-3: Trucco in porta; Fazio, Guarco, Virga e Carletti in difesa; Giglio, Sancinito, Martelli a centrocampo; Minasso, Sassari, Capra in attacco.

Potrete seguire la sfida tra Cairese e Imperia nella web cronaca Live del match con aggiornamenti in tempo reale. su Rivierasport.it e Svsport.it.