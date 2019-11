Calcio, Juniores Regionale 2° Livello. Veloce Savona, trasferta insidiosa. Ventimiglia, vietato sbagliare

Il campionato Juniores Regionale 2° Livello mette sul piatto una giornata numero 10 tutta da seguire.

Grande sfida tra le due capolista con Veloce Savona e Ventimiglia impegnate in due trasferte insidiose: i savonesi di Musso sfidano l'Atletico Argentina, i frontalieri di Bevilacqua il San Filippo Neri.

In trasferta anche il Taggia, impegnato sul campo dello Speranza Savona. Occasione importante interna per la Dianese&Golfo di Torregrossa che ospita la Villanovese. Sfida interessante quella tra Olimpia Carcarese e Celle Ligure, come quella tra Legino e Area Calcio Andora. Chiudono questo turno di campionato le sfide di Don Bosco Valle Intemelia e Imperia che ospitano Quiliano&Valleggia e Cengio.