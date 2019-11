Calcio, Juniores Regionale d'Eccellenza, 12a giornata. Duello a distanza tra Cairese e Imperia. Ceriale e Albenga a caccia di colpi esterni

Il campionato Juniores Regionale d'Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 12 tutta da seguire.

La capolista Cairese ospita la Genova Calcio in un match molto insidioso ma che serve ai padroni di casa per mantenere la testa della classifica. L'inseguitrice Imperia, a tre punti, è di scena sul campo del Molassana, sperando in un passo falso della leader.

A caccia del colpo esterno Ceriale e Albenga: i biancoblu affronteranno l'Arenzano, mentre i bianconeri sono di scena sul campo della Sestrese. Trasferte insidiose anche per Finale e Pietra Ligure sui campi di Vallescrivia e Varazze. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Serra Riccò e Campomorone Sant'Olcese.