Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys, sono ore calde. Arrivano le dimissioni anche del Direttore Sportivo Fabio Mesiano: "In comune accordo con la società per una questione di rispetto"

Ore calde in casa Carlin's Boys.

Dopo le dimissioni del tecnico Nunzio Barillà, si dimette dalla carica di Direttore Sportivo anche Fabio Mesiano che al nostro quotidiano online ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista:

Direttore, non è stata una settimana facile per voi: da dove nasce questa sua decisione? "Non voglio giudicare il mio operato. Mi sono dimesso in comune accordo con la società, di cui io faccio parte, per una questione di rispetto per quello che è successo in questo periodo".

Con un allenatore arriverà anche un nuovo Direttore Sportivo al suo posto? "Un nuovo Direttore Sportivo? No, la situazione per questa stagione è congelata e nessuno prenderà il posto vacante. La società sta cercando un nuovo allenatore".

E' la scelta giusta secondo lei? "Andiamo avanti con tutti i giocatori con cui siamo partiti. La Carlin's Boys va avanti, sperando meglio e più forte di prima".