Calcio, Promozione. Camporosso, serve l'impresa con la Sestrese. Luci: "Affrontiamo una candidata alla vittoria finale"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-SESTRESE

Il Camporosso ospita domenica pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15) la Sestrese nel momento più difficile della stagione.

Una sfida complicata che arriva in un momento delicato per i rossoblu e alla vigilia è mister Carmelo Luci ad analizzare la partita contro i verdestellati: "La Sestrese? Bisogna incontrarle tutte prima o poi. Sono la candidata insieme al Taggia per vincere questo campionato. Cercheremo di fare del nostro meglio per realizzare un risultato importante che manca da tanto tempo".

Il tecnico non pensa ancora al mercato: "Ancora non abbiamo chiaro cosa fare, anche se qualcosa si farà: ci penderemo dalla settimana prossima".