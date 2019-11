Calcio, Seconda Categoria. Oneglia-Atletico Argentina, è anche la sfida tra i sempreverdi Turi Bella e Ivan Miatto. Il bomber: "Ivan grande giocatore". Il rossonero: "Un piacere incontrare Turi"

SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... ONEGLIA CALCIO-ATLETICO ARGENTINA

Da una parte Turi Bella, dall'altra Ivan Miatto. Da una parte il bomber della categoria, dall'altra il cervello dei rossoneri. Da entrambe le parti la grande esperienza a disposizione dei propri allenatori.

Oneglia Calcio-Atletico Argentina è anche la sfida tra i sempreverdi Turi Bella e Ivan Miatto, due giocatori che hanno avuto uno straordinario impatto stagionale: noi di Rivierasport.it abbiamo realizzato un'intervista doppia tra i due big.

Turi e Ivan, si avvicina la grande sfida contro tra le vostre Oneglia e Atletico Argentina: che partita vi aspettate?

Bella: "Sarà una partita tosta, ma ci siamo preparati bene. Affrontiamo un avversario di esperienza".

Miatto: "Sicuramente sarà una partita affrontata a viso aperto, tra un gruppo di amici che si conosce, esperta nella categoria ed una squadra come la nostra in crescita costante settimanale".

Può essere secondo te già decisiva?

Bella: "E' importante vincerla, ma non decisiva per il campionato. E' ancora presto".

Miatto: "No, ma non perché non lo sia, ma perché con un campionato così corto ogni partita è decisiva".

Come si vive la settimana di un match così?

Bella: "In settimana ci siamo allenati alla grande come al solito del resto. Ci sarà forse qualche assenza per noi, ma sono sicuro che chi giocherà farà la sua parte".

Miatto: "Si vive come tutte le altre settimane con impegno, cercando di trovare il punto debole della squadra avversaria: una cosa non semplice da ricercare con squadre ben organizzate".

E' grande sfida personale anche fra te e Turi Bella, tra i più esperti delle due rose: cosa ti senti dire al tuo avversario?

Bella: "Ivan è un grande giocatore".

Miatto: "E' un piacere incontrarlo in campo come è bello ritrovare vecchi compagni, vuol dire che non sono l'unico pazzo... Nessuna sfida personale con Turi, cercheremo il gioco di squadra come abbiamo sempre fatto senza personalismo. Speriamo sia una bella partita".