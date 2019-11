Calcio, Serie D. Sanremese, verso il sentito derby contro il Savona. Ascoli indica la strada: "Fondamentale l'approccio. Dobbiamo partire subito forti e concentrati"

La Sanremese è pronta alla super sfida contro il Savona, un match che i biancoazzurri devono prendere con la giusta concentrazione, come esternato da mister Nicola Ascoli alla vigilia:

"Quella di domani è una partita importante. Giochiamo dopo due settimane e quando sei costretto a fermarti non è mai facile ripartire. Il match presenta tante insidie. Non bisogna farsi trarre in inganno dalla classifica: il Savona è un’ottima squadra, è stato costruito per fare un campionato di rilievo e, nonostante i problemi societari, nell'ultimo periodo sta facendo molto bene. È innegabile che domani vorrà fare bella figura e cercherà di regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Sarà fondamentale l’approccio.

Dobbiamo partire subito forti, cattivi e concentrati. Perché se siamo una squadra che vuole ambire ai quartieri alti della graduatoria, è in gare come quella di domani che bisogna dimostrarlo".

Questi i convocati della Sanremese:

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino M. (’02).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Gagliardi.

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).