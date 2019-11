Calciomercato: da Daddi a Dominici, ecco tutti i migliori colpi da realizzare

Lunedì 2 dicembre aprono ufficialmente le liste trasferimenti per il mercato di dicembre. Una sessione che darà fastidio a molti Direttori Sportivi, visto il possibile via vai di molti giocatori.

In casa Sanremese la situazione è definita con Gagliardi arruolato in biancoazzurro e Vitiello che ha lasciato la città dei fiori. La rosa è a posto, ma un difensore centrale low coast all'ultimo minuto potrebbe tornare di moda.

Le occasioni non mancano visto che due nomi su tutti continuano a stuzzicare gli addetti ai lavori. Stiamo parlando degli attaccanti Daddi e Dominici: se il primo è nel mirino dell'Imperia (ma la trattativa sembra in standby nonostante l'incontro tra il giocatore e Bencardino), il secondo potrebbe essere il primo vero obiettivo per la Dianese&Golfo. A proposito dei neroazzurri: la società potrebbe chiudere presto per il sostituto di Guarco, destinazione Vado (da cui potrebbe arrivare l'attaccante Donaggio) e il profilo che piace è quello di Rudi della Genova Calcio.

A Taggia, sfumato proprio Daddi (al momento), la grande suggestione si chiama Simone Burdisso che però sembra tendere più verso l'Ospedaletti. In giallorosso si fa largo il ritorno di Botti. Il sogno del Camporosso si chiama Alessio Stamilla. Come già scritto qualche giorno fa dal nostro quotidiano online, l'ex Sanremese e Piacenza sarebbe nel mirino dei rossoblu con una trattativa molto complessa. Il classe 1983 è indeciso se tornare ad indossare le scarpette, ma anche il Taggia di Siciliano potrebbe tentarlo. Il Ventimiglia con Trotti è a posto,

E poi ci sono Damiano Fraticelli e Gioele Rinaldi, due soluzioni low coast giovani (classe 1999) e svincolate.