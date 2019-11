Formula 1. Ad Abu Dhabi la pole è di Hamilton, le Ferrari di Leclerc e Vettel partiranno terza e quarta

Vanno a Lewis Hamilton le ultime qualifiche di un 2019 dominato dall'inglese con la Mercedes. Ad Abu Dhabi è pole position, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Leclerc e Vettel, con tutti questi tre su di una posizione in virtù della penalità annunciata in settimana per Bottas che partirà al fondo della griglia.

Piccolo rimpianto per Leclerc che non fa l'ultimo tentativo nel Q3 perché prende bandiera a scacchi prima di finire il giro lanciato. Una piccola macchia che è tutta esperienza, considerando una piccola nota positiva: il monegasco è il pilota che in questa stagione ha centrato più partenze al palo di tutti, ben sette.