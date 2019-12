Tiro con l'Arco: gli arcieri San Bartolomeo oggi al trofeo indoor Città di Ventimiglia.

Gli arcieri gialloblù hanno partecipato numerosi alla gara organizzata dagli amici Arcieri di Ventimiglia.

Nella divisione olimpica 3 posto senior per Emilio Capalbo, 1 posto junior femminile per Eleonora Martino, 2 posto allieve per Martina Ferraro, 2 posto giovanissimi per Alessio Cioria.

Tra i compound master 5 posto per Dario Cosentino.

Nella divisione arco nudo 1 posto per Francesca Capalbo,seguita dalle compagne di squadra Monica Tofarelli ed Elga Moraglia.

Nei master 1 posto per Cesare Prette, 4 per Maurizio Gabrielli, 5 per Giuliano Tortonesi, 8 per Salvatore D’Amico, 10 per Aldo Ferraro.

Nella gara a squadre 1 posto per le squadre arco nudo senior femminile e master maschile.

La gara è stata diretta dall’arbitro gialloblù Beppe Capalbo.

Un ringraziamento per la compagnia agli arcieri Matteo Massa e Vittorio Pasqualotto, e alla società organizzatrice per la cortese ospitalità.

Prossimo impegno 7 e 8 dicembre ad Imperia.