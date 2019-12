Calcio, Prima Categoria, 8a giornata. Olimpia Carcarese-Pontelungo e Soccer Borghetto-Aurora valgono doppio

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 8 molto interessante e aperta a qualsiasi risultati, visti gli scontri diretti in programma: analizziamo il turno che si gioca nel pomeriggio dalle ore 14.30 e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

In una situazione di assoluta incertezza ed equilibrio il calendario mette in programma la sfida tra le prime quattro in classifica divise da soli due punti: la capolista Olimpia Carcarese ospita il Pontelungo, mentre il Soccer Borghetto riceve la sorpresa Aurora.

In agguato ci sono Baia Alassio e Speranza Savona che ospitano Letimbro e Altarese. La Carlin's Boys prova a ripartire dopo il caos settimanale (e mancata presenza della squadra in quel di Andora per il recupero di campionato) che ha visto le dimissioni di allenatore e Direttore Sportivo: a Pian di Poma arriva il Borghetto.

Chiudono questo turno di campionato i match interni di Don Bosco Valle Intemelia e Millesimo che ospitano Quiliano&Valleggia e Area Calcio Andora.