Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys, la quiete dopo la tempesta. Giorgio Brizio: "Vittoria sul Borghetto importante, ma ora non fermiamoci"

La Carlin's Boys doveva ripartire ed è ripartita. Dopo una settimana tesa con la mancata presentazione della squadra ad Andora e le dimissioni di allenatore e Direttore Sportivo, i neroazzurri superano per 2-1 il Borghetto.

Tra i protagonisti del pomeriggio l'attaccante Giorgio Brizio, autore di una rete che nel post partita ha rilasciato dichiarazioni importanti al nostro quotidiano online: "La vittoria è stata importante - ha sottolineato al fischio finale - ma ora non bisogna fermarsi ad una. Sarà importante continuare e fare un filotto per uscire dalla zona calda".

L'attaccante non torna sulla settimana caotica e ha una dedica speciale per la sua rete: "La situazione in settimana non è stata bellissima, ma è passata e non è giusto tornare sul discorso. Il gol è dedicato alla Carlin's Boys".

In settimana la Carlin's Boys cercherà di dare la panchina ad un nuovo allenatore. Esclusa (al momento) la situazione legata a Berrica che vuole restare con la squadra B in Seconda Categoria. Secondo indiscrezioni il sogno è Notari, ma attenzione alla suggestione Vella.