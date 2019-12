Calcio, Promozione, 12a giornata. Taggia, esame Serra Riccò da superare. Spicca Varazze-Bragno

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 12 molto interessante e tutta da seguire nel Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.00.

La capolista Taggia ospita il temibile Serra Riccò, una sfida da non prendere sottogamba per la capolista che vuole mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Varazze secondo della classe non vuole smettere di sognare e restare a tre lunghezze dai giallorossi, ma contro il Bragno sarà complicata. La Sestrese terza in classifica, ma staccata dalla vetta di sei punti, non può sbagliare in trasferta con il Camporosso.

Ventimiglia e Dianese&Golfo vogliono proseguire nel loro momento: i granata sono di scena sul campo del sorprendente Via dell'Acciaio, mentre i giallorossoblu ospitano la Praese. Trasferta scivolosa per il Legino sul campo della Veloce Savona.

L'Arenzano ospita il fanalino di coda Loanesi, mentre chiude questo turno di campionato il posticipo delle ore 18.00 tra Ceriale e Celle Ligure: lo scontro diretto per la salvezza che mette in palio punti pesanti si gioca al 'Riva' di Albenga.