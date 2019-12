Calcio, Seconda Categoria A, 7a giornata. Il clou è Oneglia-Atletico Argentina. Borgio Verezzi, servono i tre punti per restare in scia

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette sul piatto una giornata numero 7 molto interessante e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 14.30.

Il match clou è quello tra le capolista Oneglia Calcio e Atletico Argentina, una sfida che mette in palio punti importanti. Il Borgio Verezzi può approfittare di questo scontro diretto, ma per restare in scia deve superare non può sbagliare in casa contro il San Filippo Neri (si gioca alle 17.30).

Sfida importante quella tra Academy Albissola e Cervo FC, mentre la Virtus Sanremo ha una grande occasione sul campo della Villanovese. Chiude questo turno di campionato il match tra FCD Santo Stefano e Riva Ligure.

Nell'anticipo del sabato vittoria interna della sorprendente Carlin's Boys B che supera per 3-2 il San Bartolomeo Calcio.