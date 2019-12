Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, vittoria sfumata nel finale. Maiano: "Complimenti all'Oneglia, ma il nostro primo tempo non è stato all'altezza"

Dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online da Gianni Bella, tecnico dell'Oneglia Calcio, in casa Atletico Argentina è mister Christian Maiano ad analizzare il 2-2 sul campo di Pontedassio:

"Vorrei fare i complimenti all'Oneglia per come ha affrontato la gara - ha dichiarato il tecnico rossonero - ma abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza delle nostre capacità. Abbiamo patito l'aggressività dei nostri avversari e il campo bagnato che non ci ha permesso di fraseggiare come di solito siamo capaci a fare. Nel secondo tempo siamo cresciuti tanto e abbiamo preso la partita in mano imponendo il nostro gioco.

Peccato per il gol preso nel recupero, ma dispiace non aver chiuso la partita perché sul 2-1 abbiamo avuto tre occasioni nitide per chiudere il discorso e non le abbiamo sfruttate a dovere.

L'unico rammarico è il non aver giocato al massimo il primo tempo, sia per demeriti nostri e sia per i meriti dei nostri avversari".