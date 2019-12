Calcio, Seconda Categoria. L'Oneglia acciuffa l'Atletico Argentina. Gianni Bella è soddisfatto: "Questa squadra ha dimostrato di avere veramente il cuore"

L'Oneglia Calcio acciuffa il 2-2 contro l'Atletico Argentina, un risultato positivo che lascia in testa (in coabitazione) gli imperiesi.

Nel post partita, al nostro quotidiano online, è mister Gianni Bella ad elogiare la prova del suo gruppo: "I ragazzi mi hanno dimostrato di avere veramente il cuore - sottolinea il tecnico - perché abbiamo giocato contro una grande squadra.

Il tecnico non commenta l'espulsione che ha costretto i suoi a giocare con l'uomo in meno: "L'espulsione? Non commento, non mi piace attaccare gli arbitri. Avevamo assenze pesanti, ma quelli che hanno giocato hanno dato tutto: sono soddisfatto della mia squadra".