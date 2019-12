Calcio, Serie D, il grande protagonista. Marco Spinosa, classe e tecnica a disposizione della Sanremese: è il numero 10 l'eroe del derby contro il Savona

Marco Spinosa in azione con la maglia della Sanremese

Il terzo gol in due anni al Savona in campionato. Sembra proprio che Marco Spinosa abbia preso la mira contro gli striscioni.

Il centrocampista offensivo della Sanremese è il grande protagonista del 'Bacigalupo' grazie alla doppietta che lancia i matuziani in coabitazione al secondo posto con il Prato in testa alla classifica.

E pensare che in estate doveva prendere altre strade dopo la grande stagione scorsa con il corteggiamento anche di squadre di Serie C: ma ha deciso di restare in biancoazzurro e ora Sanremo se lo tiene stretto questo numero 10.