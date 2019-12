Calcio, Serie D, 14a giornata. Sanremese, c'è il super derby con il Savona al 'Bacigalupo': alle 14.30 è big-match

La Sanremese è chiamata ad un importante match di campionato, uno dei più difficili di tutta la stagione.

Al 'Bacigalupo' (calcio d'inizio, ore 14.30) i biancoazzurri sfideranno il Savona, avversario che ha iniziato con il freno a mano tirato e con la situazione societaria non ottimale, ma allo stesso tempo in netta ripresa anche grazie alla tenacia del nuovo allenatore De Paola.

La squadra di Ascoli dovrà avere un ottimo approccio a questo sentito derby, galvanizzata dai due pullman che la seguiranno nella trasferta e che la spingeranno per quei tre punti che potrebbero anche significare primato con una partita da recuperare.

Il tecnico potrebbe mandare in campo questo undici nel consueto 4-3-1-2: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Bregliano, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno di Colombi e Scalzi in attacco. Attenzione però alla sorpresa Gagliardi che è già arruolato e potrebbe essere una carta importante da giocare.

Potrete seguire il sentito derby tra Savona e Sanremese nella web cronaca Live su Rivierasport.it e Svsport.it