Tiro con l'Arco: ottimi risultati domenica scorsa per l'Archery Club Ventimiglia al trofeo indoor di casa

Sesto trofeo indoor città di Ventimiglia, gara sui 18 metri, svoltasi al Pala Roya. Massimo Casanova Fuga, primo assoluto compound e record personale. Oltre 100 gli atleti in gara, nonostante il bruttissimo tempo, provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia, Monaco principato, Francia, e dalla Val Pusteria. Il team di casa era schierato al gran completo con 20 arcieri ed è salito sul podio tra titoli individuali ed a squadre 17 volte.

Sono intervenuti il Sindaco di Camporosso Dr. Davide Gibelli, il Presidente del Comitato Regionale Liguria E. Rebagliati, il Consigliere Regionale Maria Elena Ardoino, Commisario Tecnico Regionale R. Franzi, Consigliere di Ventimiglia E. Palmero. Sotto i risultati:

Arco Olimpico Seniores Femminile:

1° Magda Lucia Biancheri

2° Antonella Merigone

3° Cecilia Pastorino alla sua prima gara

prime di squadra

Arco Olimpico Seniores Maschile:

1° Christian Fiandrino

4° Fabio Pavone

6° Filippo Ciaramitaro alla sua prima gara

primi di squadra

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Davide Lionello

2° Damiano Vottero

3° Mattia Lanteri

primi di squadra

Arco Olimpico Allieve Femminile:

1° Ester Pettorossi



Arco Olimpico Allievi Maschile:

3° Leonardo Taibi

Arco Olimpico Ragazzi Maschile

3° Mirko Catapano

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Leonardo Pavone

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga con 569 punti

5° Mario Campagnolo

9° Michele Foti

13° Alberto Occoni

Casanova, Campagnolo e Foti primi di squadra

Arco Nudo Seniores Maschile:

2° Fabio Fornacini

Arco Nudo Master Maschile:

8° Roberto Sporeni

Gli arcieri erano supportati dagli istruttori Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi. "Ringraziamo il direttore dei tiri Enrico Lonis - sottolinea il sodalizio ponentino -l'arbitro Giuseppe Capalbo ma anche le mogli, le mamme e le nonne degli arcieri per aver concorso a fare un ottimo rinfresco. Un ringraziamento va anche alle Suore della Sedes Sapientaie di Sanremo che ci mettono a disposizione la loro palestra per l'attività del tiro con l'arco. In realtà, nelle gare di tiro con l'arco, l'agonismo è di un tipo tutto particolare, ogni freccia è una gara con se stessi, gli altri non contano, è una volta scagliata non ti da una seconda possibilità". Prossimo appuntamento per l'Archery Club Ventimiglia, domenica a Nizza in Francia.