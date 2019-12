Basket, Serie D. BKI Imperia, altro stop il Loano Garassini vince 85-76

Il campionato di Serie D di Basket conferma il momento non facile del BKI Imperia di coach Pionetti.

Gli imperiesi, dopo lo stop interno nel derby contro il BC Ospedaletti della scorsa settimana, cede le armi in terra savonese contro il Loano Garassini per 85-76. Con questo risultato Moraglia e compagni restano a quota 6 punti in classifica e ora avranno il turno di riposo.

Il BC Ospedaletti di coach Lupi non è sceso in campo questa settimana e tornerà in campo sabato 7 dicembre, nel match interno contro il Blue Sea Lavagna con inizio alle ore 18.00.