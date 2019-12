Basket, Serie D. BKI Imperia superano dal Garassini Loano, coach Pionetti: "Amareggiati per non aver portato a casa i due punti"

SERIE D

Loano Garassini - BKI Compass 85-76

Garassini Loano: Fumagalli 4, Volpi 8, Giromini 4, Tassara 6, Borgna 26, Bussone 27, Panizza, Martino, Altamura 10, Notari, Scarato, Vaccarezza. Coach: Taverna, Ass Volpi. BKI Imperia Compass: Fossati L 12, Bongioanni 14, Traverso, Mancuso 15, Rotomondo, Spinelli 13, Lo Mastro 2, Damonte 3, Viale 2, Donati, Cologgi 15. Coach: Pionetti, Ass. Carbonetto.

Partita entusiasmante quella tra Loano ed Imperia dove ad avere la meglio sono i padroni di casa, ma solo dopo un tempo supplementare. I quattro quarti sono infatti terminati sul 70 pari, con l’ultimo possesso in mano a favore BKI per poter vincere la gara nei tempi regolamentari, senza però riuscire a portarlo a buon fine.

Dopo i primi 2 quarti chiusi in vantaggio di una lunghezza per il BKI, nel terzo quarto è Loano a mettere la freccia andando in vantaggio di dieci punti. Nell’ultimo periodo BKI non molla e punto su punto, impatta la gara producendo offensivamente un buon basket, contro un avversario energico e mai domo difensivamente.

Nei tempi supplementari Imperia perde tre giocatori usciti per falli e sicuramente anche dovuto ad un po’ di stanchezza dopo un match così energico, non riescono ad andare in vantaggio, nonostante i grandi passi avanti dimostrati in partita.