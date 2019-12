Pallacanestro: sei vittorie su otto partite nell'ultimo fine settimana per i giovani dell'Olimpia Basket

Lungo fine settimana di sport per le squadre dell’Olimpia basket sempre in stretta collaborazione con L’Imperia Bki. Praticamente tutte le squadre sono scese in campo, complessivamente con buoni risultati.

In 4 giorni ed 8 partite giocate, 6 sono state quelle vinte. L’Under 16 è stata sconfitta dal Ranabo Bordighera, l'Under 15 Gold (campionato particolarmente impegnativo) ha vinto, sul campo della palestra Maggi di Imperia, contro il Busalla con una eccellente prestazione. L’Under 14 elite Sistel vince malgrado le assenze, contro l’Auxilium Genova e l’Under 14 regionale viene invece sconfitta dal Vado sul campo di Taggia.

L’Under 13 elite vince e convince contro i pari età del Vado. Nelle categorie dei più piccoli: gli Esordienti battono l’Andora e l’Albenga mentre, per gli Aquilotti grande festa contro Bordighera e Ventimiglia.

Continuano le attività di tutti i gruppi: per gli Scoiattoli la prossima settimana grande raduno a Taggia con i bambini di alcune altre società della provincia sempre all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione.