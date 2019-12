Calcio, Ligue 1. Giornata importante per il Nizza, ma la pioggia condiziona

Avrà una coda la quindicesima giornata : l’incontro più atteso, quello tra il Monaco e il Paris Saint Germain che si sarebbe dovuto giocare ieri sera nel Principato è stato vinto dalla pioggia e dalla vigilance orange che hanno costretto, fin dal pomeriggio, a rinviare l’incontro ad un’altra data.

Molto più che un brodino caldo per il Nizza: il 3 a 1 con il quale i rossoneri hanno battuto l’ambizioso Angers, passato in vantaggio per primo, dà la concreta speranza che la squadra della Costa Azzurra sia riuscita a ritrovare se stessa ed anche i meccanismi di gioco smarriti nell’ultimo mese. Tre reti, in questo torneo, il Nizza non li aveva ancora realizzati: una novità che lascia ben sperare e che, mercoledì prossimo, sarà subito messa alla prova nella non facile trasferta a Saint Etienne nel turno infrasettimanale.

La quindicesima giornata è iniziata con la vittoria del Marsiglia, ormai saldamente secondo in classifica, a spese del Brest.

Fra le gare disputate sabato, scritto della vittoria del Nizza sull’Angers, risalta la vittoria esterna del Lione a Strasburgo. Mentre il fattore campo ha favorito il Lille sul Digione e il Montpellier che ha battuto l’Amiens. Senza vincitori né vinti, invece, Nimes – Metz e Reims – Bordeaux.

Due le gare disputate ieri. Nella prima il Nantes, battendo il Tolosa, compie un bel salto in classifica a spese degli ultimi. Nella seconda il Rennes, superando il Saint Etienne, raggiunge l'undicesimo posto in classifica.

Brutte notizie vengono dal turno di Europa League disputato lo scorso giovedì. Sia il Saint Etienne (che ha pareggiato col Kaa Gent) sia il Rennes (sconfitto dal Celtic) sono stati eliminati, con un turno di anticipo, dalla seconda competizione europea. Ora a difendere i colori francesi rimangono solo più Paris Saint Germain e Lione, in Champions, col Lille, a sua volta, pure matematicamente eliminato con un turno di anticipo.

Tra domani e mercoledì tornerà il campionato, per il turno infrasettimanale, che proporrà la sedicesima giornata .

L’Angers cercherà l’immediato riscatto ricevendo il Marsiglia, mentre di un qualche interesse, per la classifica, interesse sarà anche Lille – Lione. Completeranno il tabellino Brest - Strasburgo e Bordeaux – Nimes.

Il Nizza giocherà mercoledì 4 dicembre a Saint Etienne e il Monaco scenderà sul campo del Tolosa. Sempre dopodomani da seguire Paris Saint Germain – Nantes cui faranno da contorno Metz – Rennes, Digione – Montpellier e Amiens – Reims.



