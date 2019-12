Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys, il sogno per la panchina è Arturo Notari

Arturo Notari è il sogno della Carlin's Boys per la panchina

La Carlin's Boys va a caccia del nuovo allenatore e salvo clamorosi ripensamenti non sarà Pasquale Berrica a guidare la Prima Squadra neroazzurra, visto la volontà di restare alla squadra B in Seconda Categoria.

Sogno Notari. La società sta sondando vari profili e secondo indiscrezioni il grande sogno della dirigenza si chiama Arturo Notari. Ex centrocampista di Sanremese e Argentina fra le tante attualmente è senza panchina e nelle ultime annate ha guidato Sanstevese (proprio in Prima Categoria) e Sanremese Juniores.

Pista Vella. Ma non è da escludere, sempre secondo indiscrezioni, la pista legata a Enrico Vella. L'esperto tecnico ha un grande voglia di rimettersi in gioco e se contattato potrebbe anche prendere in seria considerazione questa ipotesi.