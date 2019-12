Calcio, Seconda Categoria. FCD Santo Stefano, Eros Litardi spiega il suo addio: "Ecco perchè ho rassegnato le dimissioni"

Sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di mister Eros Litardi come allenatore del FCD Santo Stefano.

Al nostro quotidiano online ecco le prime dichiarazioni dell'ex tecnico della squadra di Santo Stefano al Mare:

"Probabilmente la società crede di più in un profilo diverso di allenatore del mio. Mi spiego, io con i giocatori cerco sempre un dialogo e non urlo nè in panchina nè nello spogliatoio.

Credo che la squadra mi seguisse, ma la condizione fisica non gli permetteva di fare quello che diceva la testa. Ci sono ottimi giocatori, ma al 90 % sono fermi da anni e per cui ci vuole tempo e tanto allenamento".