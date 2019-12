Giampiero Pesante, ex tecnico di Sanstevese, Sanremo 80 e Atletico Argentina

Non solo la Carlin's Boys è in cerca di un nuovo allenatore. Anche il FCD Santo Stefano si è separato con il proprio tecnico e la società è in cerca di un tecnico.

Sono smentite le voci che accostavano alla panchina della compagine di Santo Stefano al Mare da parte di Oscar Matarazzo. Nessuna trattativa in corso con l'ex Dianese&Golfo.

Potrebbe prendere quota la pista legata a Giampiero Pesante, ex tecnico di Sanstevese e Sanremo 80.