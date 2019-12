Calcio, Serie D. Il Seravezza Pozzi ingaggia Domenico Vitiello. L'attaccante torna sulla separazione con la Sanremese: "Ho il vuoto di non aver mai giocato in campionato"

Domenico Vitiello, ex attaccante della Sanremese: ha firmato per il Seravezza Pozzi

Ci ha provato per due volte a vestire la maglia della Sanremese, senza lasciare il segno.

Stiamo parlando di Domenico Vitiello, attaccante che nella prima parte di stagione ha vestito il biancoazzurro. Dopo la seconda esperienza nella città dei fiori non andata a buon fine l'attaccante firma per i toscani del Seravezza Pozzi che ritroverà da avversario mercoledì in Coppa Italia: al nostro quotidiano online ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'addio a Sanremo.

Domenico, ci confermi il tuo ingaggio al Seravezza Pozzi? "Sì, sono ufficialmente un giocatore del Seravezza".

Sanremo non ti porta fortuna, per due volte rapporto terminato a metà stagione: cosa non ha funzionato? "Mi lascia poco la Sanremese, ma sopratutto il vuoto di non aver mai giocato in campionato".

Quale obiettivo ti sei fissato per la seconda parte di stagione? "Nella seconda parte di stagione voglio segnare come minimo 8 gol".

Sanremese o Prato: chi vedi più attrezzata per il salto di categoria? "Non ho giocato contro il Prato e non saprei decidere, ma dicono tutti il Prato".