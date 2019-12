Calcio, Serie D. Sanremese, continua la grande stagione dei biancoazzurri. Il Direttore Generale Pino Fava promuove tutti: "Complimenti ai ragazzi. Vittoria dedicata ai nostri tifosi"

La Sanremese torna dal 'Bacigalupo' con tre punti pesanti in chiave primo posto. Contro il Savona decide una splendida doppietta di Spinosa, che si veste da protagonista e regala il successo ai matuziani.

I biancoazzurri sono ora davanti a tutti insieme al Prato a quota 25 punti e mercoledì 11 dicembre i toscani faranno visita proprio al 'Comunale' per uno scontro diretto fantastico.

Dopo il derby vinto contro il Savona a promuovere tutti in casa biancoazzurra è il Direttore Generale Pino Fava: "Dopo una vittoria così devo fare i complimenti ai ragazzi. A Savona era una partita molto difficile, non era affatto semplice giocare su un campo reso così pesante dalla pioggia. Il Savona ha dimostrato di essere in salute, ma noi abbiamo combattuto su ogni pallone, con grande carattere, ed abbiamo portato a casa tre punti fondamentali.

Sull'1-1 il mister ha avuto coraggio ad inserire un nostro ragazzo del settore giovanile, Calderone, classe 2001. Paolo è entrato col piglio giusto ed ha fatto quello che doveva fare. Erano tanti anni che la Sanremese non vinceva a Savona in campionato, voglio dedicare questo successo ai nostri tifosi che anche oggi sono stati fantastici e ci hanno sostenuto per tutti i novanta minuti".

Ora la Sanremese dovrà affrontare un tour de force non da poco. Mercoledì pomeriggio sarà impegnata sul campo del Seravezza Pozzi per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria. Domenica al 'Comunale' arriva la rivelazione Fossano, mentre mercoledì 11 dicembre ecco il recupero del big-match contro il Prato.