Subbuteo: la 'Masterina Sanremo' conquista le finali del campionato nazionale di Serie D

Le premesse c’erano tutte e, al termine della due giorni, sono arrivate anche le conferme. La ‘Masterina’, formazione di calcio tavolo che ha affrontato le qualificazioni della Serie D, approda alle finali di San Benedetto del Tronto di aprile 2020.

La seconda squadra del ‘Master Sanremo’, unica società sportiva di Sanremo con una squadra in Serie A, ha affrontato in Toscana altre 7 formazioni agguerritissime, per i 4 posti che portano alle finali, nel campionato nazionale di Serie D.

Nel girone centro-Nord a Massarosa, in Toscana, Gianfranco e Manuel Mastrantuono, Stefano Bacchin, Marino Caviglia e Piero Bonfante, hanno conquistatoil secondo posto, sfiorando la vittoria e ponendo le basi per il salto di categoria nel campione di Serie C. Alla fine del weekend sono arrivate 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta per un secondo posto di grande rispetto.

Si tratta del primo tentativo del sodalizio ponentino di proporre due formazioni, come consentito dal regolamento, con la chiara intenzione di conquistare la promozione in Serie C. Ora la stagione prosegue con la partecipazione ai tornei internazionali di Milano, Rochefort, Parigi e Frameries e, quindi, è prevista la massiccia spedizione di aprile a San Benedetto, col le due squadre del Master Sanremo.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si svolgerà con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT, del ristorante ‘Quintaessenza’ di Sanremo e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it