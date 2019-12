Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, i risultati delle formazioni giallorosse dello scorso fine settimana

Nel week-end sono scese in vasca le formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia.

Su tutte, spicca la bella vittoria degli Under17, allenati da Filippo Rocchi, che nella tarda serata di domenica hanno espugnato la piscina dell'Aragno col punteggio 12-20. Brillante prestazione del portiere Di Lionardo che più volte ha abbassato la saracinesca così come in zona-gol si sono distinti Bracco (autore di dieci reti!) e Cipriani (poker). Le altre marcature portano la firma di Rossi (doppietta), Paganoni, Staltari, Pario e Grosso. In generale è stata la prestazione corale ad aver soddisfatto il tecnico:

"Finalmente sono arrivati i primi tre punti! - commenta Rocchi - I ragazzi hanno fatto ciò che gli era stato chiesto: partire forte, andare subito in vantaggio e mantenerlo poi per tutto il match. Oltre alle buone prestazioni di Bracco e Cipriani, mi piace evidenziare l'ottima fase difensiva condotta da Di Lionardo che ha neutralizzato parecchi uno contro zero".

Giovedì scorso era arrivato l'esordio stagionale per gli Under15 allenati da Enrico Gerbò. Nella piscina di Sestri, la squadra giallorossa si è arresa per 19-5 contro i padroni di casa

Le coetanee in rosa, invece, ospitavano il Rapallo nella piscina di Albenga per la seconda di campionato. Dopo un ottimo inizio, la squadra allenata da Francesca Giulini si è arresa nel finale alle avversarie.

Il tabellone recita 8-16 ospite e racconta di una Rari in partita fino al terzo periodo (7-10) grazie alla bella cinquina di Iazzetta, alla doppietta di Rosta ed alla rete di Ferrara.