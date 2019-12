Canottaggio: ottimi risultati per la Canottieri Sanremo al 'Challenge Prince Albert II' di Coastal Rowing

Tre equipaggi della Canottieri Sanremo hanno partecipato al 'Challenge Prince Albert II' di Coastal Rowing svoltosi a Montecarlo, un'importante regata che chiude la stagione agonistica del canottaggio in mare cui hanno partecipato molti degli equipaggi medagliati nell'ultimo mondiale svoltosi ad Honk Kong.

Benchè non abbia conquistato la medaglia meravigliosa prova del 4x+ Rosa Senior, giunto quinto su 14 partecipanti ed ampiamente davanti alle Campionesse d'Italia in carica. Dina Sosnovoska, Manuela Bongiovanni, Sara Grasso e Rachele Sibona, ben timonate da Massimo Flore hanno retto il passo delle prime sino a metà gara ma nulla hanno potuto contro le campionesse di Francia (Monaco), Danimarca, Olanda e Spagna che le hanno precedute al traguardo.

Bronzo per il quattro di coppia misto del Sanremo in categoria open (Micaela Porcellana, Fabrizio Rosso, Giovanni Buquicchio, Fulvia Taggiasco, tim. Simone Cardone alle spalle del Vesper di Filadelfia e dei tedeschi del Berlino. Vittoria di categoria per il 4x+ Master over 60 (Massimo Flore, Claudio Battaglia, Renato Alberti, Gianni Rolando tim Manuela Bongiovanni) nella regata master maschile vinta dagli over 40 del Monaco.

Nella cerimonia di premiazione SAS Alberto di Monaco (video) si é complimentato con Renato Alberti e con la Canottieri Sanremo per la meritoria opera a favore dello Sport e del Canottaggio di Mare.