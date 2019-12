Pallavolo: prima vittoria della squadra femminile della Grafiche Amadeo nel campionato di Serie C

La Grafiche Amadeo femminile vince la sua prima gara in Serie C regionale. Il successo è arrivato con il punteggio di 3-2 sul Volley Tigullio e, per la formazione ponentina è arrivata la conquista dei suoi primi 2 punti.

Un inizio di campionato che ha visto partire rinviate, infortuni o assenze per lavoro ma, soprattutto, gli incontri con le 4 formazioni più forti del campionato, che hanno relegato la Grafiche Amadeo all’ultimo posto della classifica.

La formazione maschile, grazie alla vittoria netta per 3-0 sul Volare Arenzano è seconda in classifica, dietro il Cusa Genova.