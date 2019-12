Pallavolo: tutti i risultati degli ultimi giorni per le formazioni della Mazzucchelli nei campionati Csi e Fipav

Mercoledì e venerdì scorsi si sono disputate le partite di recupero sospese per l'allerta meteo ed a Villa Citera la squadra Mazzucard ha prevalso nel campionato Under 13 femminile CSI per 3-0 sul San Pio X, mentre la squadra maschile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu è uscita vittoriosa sul campo dell'Alassio per 3-0, nel campionato Under 16 maschile FIPAV.

Numerosi sono stai gli incontri disputati nelle varie palestre nell'arco di questo weekend da parte delle squadre della SDP Mazzucchelli. Nella giornata di sabato sono scese in campo la squadra Mazzucard Under 12 femminile, che ha disputato la gara valida per il campionato CSI, contro la Maurina Volley ad Imperia presso la palestra Ruffini. E' stata una gara molto tesa, giocata punto a punto, in cui le giovani ragazze alla fine sono riuscite ad imporsi per 2-1. Il secondo set è stato giocato sotto tono anche per merito delle ragazze imperiesi che sono riuscite a mettere in difficoltà le atlete sanremesi, che però nell'ultimo set decisivo si sono riprese vincendolo, seppur con fatica, per 26-24.

Esordio negativo per la Mazzu Conad City nel campionato Under 14 femminile del CSI, nel quale la giovane formazione è scesa in campo a Loano, sperimentando il ruolo del libero, ammesso da poche settimane nei campionati giovanili della FIPAV e CSI.

Nella stessa giornata la squadra femminile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu Under 14 ha fronteggiato il Bordy Pan Sant’ Antonio al palazzetto dello sport di Bordighera, in cui ha prevalso sulla formazione padrona di casa per 3-0. La stessa squadra matuziana ha replicato ieri mattina, nel campionato Under 14 femminile CSI, vincendo contro il Golfo Diano per 3-0.

Ieri pomeriggio, invece, al palazzetto di Alassio si è svolto il primo concentramento promozionale dell'Under 12 FIPAV Junior 4x4, al quale ha partecipato anche la SDP Mazzucchelli con 5 organici: Avrigu Mazzu, Boscobello Mazzu, Lollipop Mazzu, Mediterraneo Mazzu e Mazzu Wow. Le varie squadre hanno giocato tutto il giorno fronteggiando team della Riviera di Ponente, disputando 9 partite ciascuna.

Durante la giornata, la Avrigu Mazzu è riuscita a portare a casa bottino pieno di 9 vittorie su 9 partite, non male anche la Boscobello Mazzu che è riuscita a vincerne 7 su 9. Grande giornata di sport nell'insegna del ‘divertiamoci e impariamo a giocare’.

Altro appuntamento pomeridiano al Mercato dei fiori è stato il derby relativo al campionato Under 16 maschile, tra le 2 squadre di Sanremo, ovvero Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu contro la NLP Impresa Edile AMG. La squadra allenata dal coach Cane, che ottiene così la seconda vittoria in campionato, è riuscita ad imporsi per 3-0, dominando l'incontro nonostante la squadra avversaria abbia lottato su ogni pallone.