Volley maschile. NLP Sanremo, fine settimana agrodolce per i ragazzi biancoazzurri

Una vittoria e una sconfitta per l'under 14 maschile della Nlp Sanremo guidata da Michele Minaglia ed Andrea Lanteri Ad Imperia giovedì 28 novembre la squadra opposta al Nova Volley ha conquistato i tre punti in palio con il punteggio di 3/0 (25/23 25/18 25/7 ) dimostrando determinazione e spirito di squadra.

Qualità che non sono bastate sabato 30 ai matuziani che ospitavano la favorita del campionato Fipav Ponente: la Pallavolo Carcare. La Nlp ha saputo tener testa agli avversari solo in alcune fasi dei set per poi cedere alla loro miglior qualità come dimostrato dal risultato: 3/0 (25/13 25/15 25/13). In classifica dopo due giornate la squadra matuziana resta nel gruppo delle prime a sei punti , ma con una partita in più, insieme a Carcare ed Albisola.

Prossimo appuntamento la difficile trasferta a Finale Ligure il 14 dicembre. Questa la formazione: Corsaro Giovanni, Faraldi Filippo, Farisano Christian, Gozzi Thomas, Graglia Lorenzo, Halili Leonardo, Massaro Roberto, Mazzoletti Alessandro, Rossano Ludovico, Vairo Luca, Zhang Leonardo